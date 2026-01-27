Школу «Созвездие Вента» в деревне Мокрое откроют после капремонта к сентябрю

Школу «Созвездие Вента» в деревне Мокрое под Можайском капитально отремонтируют в этом году. Ее откроют после обновления в сентябре этого года.

Сейчас на площадке трудятся более 40 человек, рассказали в региональном Минстрое.

«Строители завершили демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы, устанавливают окна, а также осуществляют ремонт кровли, параллельно осуществляется монтаж инженерных систем», — сообщили в ведомстве.

Здание школы построили в 1969 году. В нем обновят фасад, входную группу, кровлю, коммуникации, сантехнику, полы и потолки, окна и двери. В помещениях проведут отделку, установят современную мебель и технику. Территорию учреждения благоустроят.

Работы проведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».