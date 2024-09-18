Школу с библиотечным центром и мастерскими построят в ЖК «Мытищи Парк»

Школу продолжают строить в жилом комплексе «Мытищи Парк». Она будет рассчитана на 1,1 тысячи учеников. Там обустроят мастерские, лаборатории, кабинет кулинарии, актовый зал с амфитеатром и многое другое.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, школу построят за счет внебюджетных средств, работы уже завершили на 60%. Сейчас рабочие проводят отделку помещений, штукатурят стены, монтируют коммуникации и устанавливают окна. На объекте трудятся 115 человек.

Площадь четырехэтажного здания превысит 13 тысяч квадратных метров. Здание оформят в светлых оттенках с бирюзовыми акцентами. Для учеников обустроят комфортные классы, лаборатории, мастерские, зоны отдыха, кабинеты кулинарии и другие помещения. Благодаря особенностям остекления в школе будет много естественного света.

Главным центром притяжения в учреждении станет актовый зал высотой более шести метров, который выполнят в виде амфитеатра с эстрадой, артистической и костюмерной. В школе также откроют библиотечный центр с зонами для просмотра кино и презентаций, место для занятий иностранным языком, два спортзала и две столовые и многое другое.

На территории создадут места для подвижных игр, спорта и общения. Там обустроят футбольное поле, площадку для баскетбола и волейбола, беговую дорожку, полосу препятствий.

Жилой квартал находится в 10 километрах от МКАД. Там уже работает детский сад на 200 мест, а в будущем откроют еще одну школу на 850 учеников. Всего по проекту там возведут пять образовательных учреждений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил школьников региона со вторым местом на Спартакиаде учащихся. Они завоевали 397 наград.

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