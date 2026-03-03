Школу построят в ЖК «Новые Островцы» в Люберцах в 2027 году

В жилом комплексе «Новые Островцы» в Люберцах продолжают возводить школу на 1100 мест. Проект реализуют по государственной программе Московской области в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Сейчас рабочие завершают устройство фасадов.

«Специалисты прокладывают наружные сети, ведут отделку помещений, монтаж внутренних инженерных сетей и кровельные работы. На объекте задействовано 60 рабочих и пять единиц техники. Общая стройготовность — более 60%», — отметил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

Проект предусматривает размещение блока начальных классов на 400 учеников и помещений для основной и старшей школы на 700 мест. В здании оборудуют 54 универсальных и специализированных кабинета, а также пространства для занятий спортом и творчеством.

Новая школа станет частью формирующейся социальной инфраструктуры микрорайона и обеспечит жителей современными учебными местами. Завершить строительство планируют в следующем году.