Школу построят в ЖК «Егорово Парк» в Люберцах в 2027 году

В жилом комплексе «Егорово Парк», который группа «Самолет» строит в Люберцах, продолжается возведение школы на 1100 мест. Монолитный каркас здания практически готов.

Сейчас на площадке проводят кладку наружных стен. В середине марта строители планируют приступить к устройству фасадов.

Четырехэтажная школа площадью свыше 17 тысяч квадратных метров рассчитана на 16 классов начальной и 28 классов основной и старшей школы. Помимо стандартных учебных кабинетов предусмотрены лаборантские, кабинет кулинарной технологии, мастерские по обработке дерева, металла и ткани.

Общественным центром станет форум-амфитеатр на 400 мест с артистическими комнатами и костюмерной.

Для самостоятельной и проектной работы оборудуют информационно-библиотечный центр. Спортивный блок включит два зала. На первом этаже школы разместят пищеблок с горячим и холодным цехами и медицинский кабинет.

В общей сложности территория займет более 25 тысяч квадратных метров. Там оборудуют игровые и спортивные площадки, полосу препятствий, футбольное поле, зоны для баскетбола и волейбола, учебно-опытный участок.

Кроме того, возле здание появятся экологическая тропа и грядки для выращивания овощей, фруктов и цветов. В теплый сезон будет работать открытая площадка для занятий живописью и биологией. Озеленение охватит почти 8,5 тысячи квадратных метров.

Сдать объект рассчитывают во втором квартале следующего года.

Жилой комплекс «Егорово Парк» находится в девяти километрах от МКАД по Новорязанскому шоссе. Проект также предусматривает строительство четырех детских садов, двух школ и поликлиники.