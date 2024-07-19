Школу построят на Высоковольтной улице в Раменском округе. Она будет рассчитана на 550 мест. Работы завершат к сентябрю.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, готовность работ превысила 80%. Сейчас на площадке трудятся 206 человек и 76 машин. Они ведут отделочные работы на фасаде, а также благоустраивают территорию.

«Здесь идет асфальтирование площадок и пешеходных дорожек, укладка резинового покрытия игровой зоны и спортивного ядра, монтаж ливневой канализации. Во внутренних помещениях продолжается чистовая отделка, устройство инженерных сетей», — уточнили в ведомстве.

Площадь трехэтажного здания превышает 11,2 тысячи квадратных метров. Там обустроят блоки начальной, средней и старшей школы, а также библиотеку, лабораторно-исследовательские комплексы и многое другое. Туда поставят новую мебель и оборудование.

На территории разместят спортивные и игровые площадки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 24 новых школ и 10 детсадов к 1 сентября. Сейчас строители завершают финальные работы и проводят благоустройство территорий.

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