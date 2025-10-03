Школу построили в ЖК «Жулебино Парк» в Люберцах

В одном из крупнейших жилых комплексов Люберец «Жулебино Парк» построили школу. Учебное заведение, рассчитанное на 1500 мест, позволит разгрузить уже работающую в микрорайоне гимназию.

Школа дополнит инфраструктуру комплекса, где в эксплуатацию уже ввели 15 жилых корпусов, два детских сада и поликлинику.

В образовательном учреждении оборудовали современные классы, кабинеты для изучения иностранных языков, информатики, музыки, рисования и технической графики, а также зал для занятий хореографией, мастерские и библиотеку.

Учащимся также будут доступны просторные спортивные залы, оснащенные раздевалками и душевыми. Кроме того, в здании разместили медицинский блок, зоны для досуга, обеденный зал и игровую комнату для групп продленного дня.

За выполнением работ тщательно следили сотрудники Главного управления государственного строительного надзора Московской области. Специалисты уже провели финальную проверку, после чего объекту выдали заключение о соответствии заявленному проекту.

Школу введут в эксплуатацию в ближайшее время.