Школу построили в ЖК «Томилино Парк» в Люберцах

Школу в жилом комплексе «Томилино Парк» построили в Люберцах. Она рассчитана на 900 мест.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, на территории ЖК уже работают два детских сада на 720 мести школа на 1100 учеников.

Площадь трехэтажного здания превысила 12 тысяч квадратных метров. Внутри обустроили учебные кабинеты, лаборантские и мастерские, а также игровые и спальни, пищеблок со столовой, актовый зал и другие помещения.

На территории построили места для занятий спортом и подвижных игр. Там провели благоустройство и озеленение.

Жилой комплекс находился недалеко от МКАД и станции метро «Котельники». Рядом расположен Томилинский лесопарк. Всего на территории возведут четыре детских сада и три школы.

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