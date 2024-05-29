Школу по мотивам компьютерной игры построят в Ленинском округе

Новую школу по мотивам компьютерной игры «Змейка» построят в Ленинском городском округе в деревне Тарычево на улице Фруктовые сады. Проект утвердила рабочая группа Архитектурной комиссии градостроительного совета Московской области.

«Новая современная школа на 1250 мест рассчитана на размещение 50 классов для учащихся от шести до 17 лет. Общая площадь будущего образовательного учреждения составит более 16 тысяч квадратных метров. Объект планируется сдать в эксплуатацию в 2026 году», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Будущую школу построят из блоков переменной этажности — от двух до четырех этажей, соединенных поочередно в единую зигзагообразную форму. Они свяжут рекреационные зоны, позволяющие сформировать уютные пространства для детей.

Выразительность облику здания придадут обрамления оконных проемов зеленого, оранжевого и розового цветов, а также разноцветное стеклянное заполнение в витражной системе рекреационного атриума.

В школе, помимо учебных классов, разместят атриумное пространство с амфитеатром, лаборантские и мастерские, зрительный зал на 458 человек, спортивные залы, библиотеку, лекционные помещения, столовую на 625 человек, медицинские кабинеты логопеда, психолога и процедурный.

Прилегающую территорию благоустроят: озеленят, поставят скамейки с навесами от солнца, а также создадут велопарковки и специальные места для родителей, ожидающих своих детей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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