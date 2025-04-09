Школу паллиативного пациента открыли в Шаховской больнице

В Московской области действуют 38 школ паллиативного пациента. Новое учебное заведение открыли в Шаховской больнице.

Занятия в школах проводят специалисты паллиативной медицинской помощи, психологи и работники смежных сфер.

«Обучение доступно как родственникам таких пациентов, так и соцработникам. Важно, что оно проводится бесплатно», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Первую школу паллиативного пациента открыли в мае 2024 года в Клинской больнице. С начала действия проекта обучение в Подмосковье прошли свыше 840 человек.

График работы школ и темы занятий указаны на сайте.