Школу открыли в ЖК «Томилино Парк» в Люберцах

Новую школу открыли в жилом комплексе «Томилино Парк» в Люберцах. Она рассчитана на 900 учеников.

Как рассказали в Минжиполитики Подмосковья, площадь трехэтажного здания превысила 12 тысяч квадратных метров. Там обустроили учебные кабинеты, лаборантские, мастерские, а также игровые и спальни для первоклассников, столовую, спортивный и актовый залы.

«Строители старались сделать все вовремя, чтобы в новом учебном году вы, наши дети, смогли учиться в школе рядом с домом! Теперь дело за вами — учитесь хорошо и отлично! Надеюсь, это место станет для вас вторым домом, где вы найдете преданных друзей и любимых учителей», — сказал первый замглавы министерства Иван Синельников.

На территории ЖК планируют открыть четыре детских сада по 360 мест каждый и три школы на 3,1 тысячи учеников.

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