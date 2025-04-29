Школу № 6 капитально отремонтируют в Подольске к сентябрю

Школу на улице Февральской продолжается капитально отремонтируют в Подольске. Там заменят коммуникации, сантехнику, окна и двери, обновят пищеблок и проведут другие работы.

Ремонт уже выполнили на 50%. Их проводят в рамках госпрограммы за счет регионального бюджета. Сейчас на объекте трудятся более 80 человек. Они ведут фасадные, кровельные и отделочные работы.

Как сообщили в региональном Минстрое, в школе также смонтируют новые коммуникации, радиаторы, сантехнику, окна и двери. Там модернизируют пищеблок, приведут в порядок кровлю и фасады. На территории проведут благоустройство.

Учреждение оснастят новой мебелью и оборудованием.