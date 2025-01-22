Школу № 17 капитально отремонтируют в Серпухове к сентябрю
Школу № 17 капитально отремонтируют на улице Джона Рида в Серпухове. Ее планируют открыть к сентябрю 2025 года.
Как рассказали в региональном Минстрое, подрядчик уже завершил демонтажные работы и приступил к отделке. Сейчас на объекте трудятся 26 человек. Работы проводят за счет бюджетных средств.
Площадь здания превышает три тысячи квадратных метров. Там обновят фасад, кровлю, входные группы, заменят коммуникации, установят новую мебель и оборудование. На территории проведут благоустройство.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачи правительству на 2025 год. Он напомнил коллегам о поручениях президента и задачах по национальным проектам.
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