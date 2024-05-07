Школу № 9 в Одинцове реконструируют к 2026 году | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 14:19 Школу № 9 в Одинцове реконструируют к 2026 году пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

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Реконструкция школы № 9 в Одинцове начнется в этом году. Там обновят основное здание на 750 мест и возведут пристройку на 550 мест. Работы завершат к 2026 году.

В главном трехэтажном здании оборудуют входную группу и обновят учебные классы для начальной, основной и старшей школы. Также для учеников откроют спортзал, библиотеку, медицинский блок, кабинет психолога и музей.

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Новая пристройка будет рассчитана на учеников основной и старшей школы. Там разместят основные и специализированные учебные классы, спортзал, пищеблок и актовый зал.

Подрядчика определят 24 мая. Первым этапом работ станет подготовка необходимой документации. Из областного бюджета на реконструкцию выделят 1,2 миллиарда рублей.

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