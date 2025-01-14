Школу № 8 в Пересвете капитально отремонтируют к 1 сентября

Капитальный ремонт школы № 8 продолжается в городе Пересвете Сергиево-Посадского округа. Завершить работы и открыть здание планируется к 1 сентября.

Минстройкомплекс Подмосковья сообщил, что демонтажные работы в здании завершены на 65%. На площадке более 20 рабочих, они готовят школу к общестроительным работам.

Площадь здания составляет 4,3 тысячи квадратных метров. Работы на объекте проходят в рамках президентской программы по капремонту школ.

В школе проведут кровельные и фасадные работы, обновят входные группы, заменят системы отопления, вентиляции и канализации, сделают отделку. Прилегающую территорию благоустроят, закупят новую мебель и оборудование.