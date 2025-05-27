Школу № 7 в Дзержинском в Люберцах построят к 1 сентября 2025 года

Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы

Строительство школы № 7 в Дзержинском завершат в августе 2025 года, чтобы у специалистов было время подготовить ее к 1 сентября. Образовательное учреждение состоит из школы на 1100 мест и детского сада на 100 мест.

О сроках строительства школы № 7 рассказал глава Люберец Владимир Волков.

«В настоящее время в школе ведется работа по внутренней отделке помещений, завершается прокладка инженерных коммуникаций, укладка плитки на полу и в санузлах, специалисты приступили к финишной отделке СМЛ-панелями, стартовало благоустройство территории», — сообщил Владимир Волков.

В образовательный комплекс входят детский сад на 100 мест и школа на 1100 мест. Объект строится при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
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Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
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Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
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Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
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Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Люберцы
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«Объект очень важен для города, подрядчик понимает поставленную перед ним задачу и планирует передать здание управлению образования уже в августе, чтобы у специалистов было время подготовить школу к 1 сентября. На сегодня на объекте работают более 250 человек», — заключил глава.

В 2025 году в Люберцах построят или капитально отремонтируют 16 социальных объектов: воспитательно-образовательный комплекс, школы, четыре детских сада, две поликлиники. Также в планах завершить реконструкцию стадиона «Торпедо».

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