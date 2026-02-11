Школу № 5 в Щелкове капитально отремонтируют к 1 сентября

В Щелкове ремонтируют школу № 5 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Рабочие приступили к обновлению фасада и внутренней отделке.

В рамках проекта подрядчик также заменит кровлю, инженерные системы и сантехнику, установит системы пожарной безопасности и видеонаблюдения.

Обновление коснется всех помещений учебного заведения, в том числе пищеблока и спортивного зала. Прилегающую территорию благоустроят, а в классах установят современные мебель и технику.

Работы проводят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети».

Школа распахнет двери для учеников в сентябре текущего года.