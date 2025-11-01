Школу № 5 в Наро-Фоминске капитально отремонтируют к сентябрю 2026 года
Среднюю школу № 5 капитально отремонтируют в Наро-Фоминске. Работы планируют завершить к сентябрю 2026 года.
Как рассказали в региональном Минстрое, сейчас на объекте ведут демонтажные и кровельные работы. В здании также обновят фасад, входные группы, системы отопления, вентиляции и канализации. Там установят современное оборудование и мебель, а на территории проведут благоустройство.
Ремонт проведут в рамках госпрограммы по нацпроекту «Молодежь и дети».
