Сегодня 17:12 Особое внимание и забота. Воробьев наградил лучших педагогов системы инклюзивного образования Подмосковья Андрей Воробьев дал старт конференции по инклюзивному образованию в Подмосковье

Около 25 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью обучаются в подмосковных школах. Таким ребятам необходим особый подход и забота. Систему коррекционного и инклюзивного образования в регионе обсудят на областной конференции, старт которой дал губернатор Андрей Воробьев. В ней примут участие директора и педагоги учебных заведений и социальных центров.

«Мы решили провести конференцию, чтобы вы могли и обменяться своими успешными практиками, и поделиться проблемами, и обеспечить поиск того, что позволит 25 тысячам ребятишек получать все необходимые навыки. Надеюсь, ваши предложения и наши инициативы позволят детям самосовершенствоваться, утверждаться в жизни, строить планы, реализовывать свои мечты», — сказал глава региона. Развитие системы инклюзивного образования в Подмосковье За четыре года в Подмосковье отремонтировали семь зданий специализированных учебных заведений. В этом году новый облик получила Белоомутская школа-интернат в Луховицах, а в ближайшие три года модернизируют еще четыре учреждения в Дмитрове, Наро-Фоминске, Щелкове и Богородском округе. Многие ребята с особенностями здоровья занимаются в обычных школах. Для этого в них создают подходящие условия: создают безбарьерную среду, устанавливают пандусы и специальное оборудование. Ими уже оснастили почти 440 зданий.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В рамках нацпроекта в Подмосковье 47 коррекционных школ получили современную технику для проведения дополнительных занятий. При этом в трех из них реализуют программы профессионального обучения. Подопечные осваивают разные специальности, среди которых повар, столяр, швея, парикмахер и водитель. Кроме того, Подмосковье участвует в национальном чемпионате профмастерства для людей с ограничениями по здоровью «Абилимпикс». В прошлом году 16 школьников стали призерами финала, а в этом году в итоговых соревнованиях поучаствуют 22 человека. Цифровые решения в инклюзивном образовании Для повышения качества инклюзивного образования в Подмосковье разработали электронный банк лучших практик. Его сформировали по итогам регионального конкурса. Так, в 2024 году в сборник включили 13 практик по восьми номинациям. В этом году он вновь пополнится новыми идеями.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

Для семей с детьми-инвалидами в регионе работают несколько онлайн-услуг. Так, через региональный портал можно записаться на медико-психологическую комиссию и пройти ее дистанционно. Также на «Госуслугах» работает сервис по подаче заявления на ежегодную именную премию губернатора. Ее выплачивают победителям и призерам олимпиад, конкурсов и фестивалей. Ее уже назначили 300 студентам. Сумму поддержки в следующем году увеличат до 100 тысяч рублей. Заслуги педагогов системы инклюзивного образования В рамках конференции губернатор Андрей Воробьев вручил специалистам областные награды. Среди получателей — Валентина Галкина, которая работает олигофренопедагогом в сергиевопосадской школе № 7. В прошлом году учреждение заняло третье место во всероссийском конкурсе «Лучшая инклюзивная школа». «У нас обучаются ребята с первого по девятый класс, всего 548 человек. По завершении они поступают в специальные профессиональные образовательные учреждения, где продолжают свое обучение по тем специальностям, которые осваивают в нашей школе», — рассказала Валентина Галкина.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Награды также получили педагог Апрелевской школы Татьяна Уварова, учитель-дефектолог Татьяна Круглова, логопед Дарья Бурля и другие специалисты. «У нас в Подмосковье в этой сфере работает 2,5 тысячи специалистов. Хочу сказать слова благодарности и психологам, и дефектологам, и воспитателям, и преподавателям, и руководителям учреждений за ваш труд», — сказал Воробьев.