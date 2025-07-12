Школу № 28 в поселке Коренев городского округа Люберцы откроют к 1 сентября

Готовность капитального ремонта школы № 28 в поселке Коренев городского округа Люберцы достигла 64%. Рабочие завершили обновление фасада. Объект планируют открыть к началу нового учебного года.

Капитальный ремонт корпуса школы № 28 на улице Чехова начался в октябре 2024 года. Уже сейчас подрядчик завершает обновление фасада и приступает к следующему этапу.

Отметим, образовательное учреждение построено в 1968 году, а его обновление проходит при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Объект включили в государственную программу.