Школу № 28 в поселке Коренев городского округа Люберцы откроют к 1 сентября
Готовность капитального ремонта школы № 28 в поселке Коренев городского округа Люберцы достигла 64%. Рабочие завершили обновление фасада. Объект планируют открыть к началу нового учебного года.
Капитальный ремонт корпуса школы № 28 на улице Чехова начался в октябре 2024 года. Уже сейчас подрядчик завершает обновление фасада и приступает к следующему этапу.
Отметим, образовательное учреждение построено в 1968 году, а его обновление проходит при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Объект включили в государственную программу.
Подрядчик приступил к шпаклеванию стен, ремонту кровли, монтажу системы отопления, укладке напольной плитки, утеплению фасада, монтажу плитки вентилируемого фасада, а также установке подвесных потолков.
«Сейчас строители завершают работы на кровле, активно ведут чистовую отделку помещений, приступили к монтажу подвесных потолков „Армстронг“. Темп работ на объекте хороший, подрядчик идет в графике. Уже началась поставка оборудования для пищеблока. В ближайшее время специалисты приступят к его монтажу», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.
В рамках капитального ремонта благоустроят территорию, закупят новую мебель и оснастят школу современным оборудованием. Открытие запланировано на 1 сентября 2025 года.