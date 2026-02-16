Школу № 2 в Лобне капитально отремонтируют к сентябрю

Школу № 2 на Фестивальной улице в Лобне капитально отремонтируют в этом году. Там обновят фасад, кровлю, коммуникации, окна и двери. Работы завершат к сентябрю.

Готовность работ в школе уже достигла 30%, рассказали в областном Минстрое. Сейчас там трудятся 30 человек и спецтехника.

«На площадке рабочие ведут кладку перегородок, монтаж стояков отопления, штукатурку стен, фасадные работы», — уточнили в ведомстве.

Здание школы было построено в 1978 году. Там обновят фасад, входную группу, системы отопления, вентиляции, канализации, сантехнику, окна и двери, а также мебель и оборудование. Работы охватят все помещения.

Работы ведут в рамках госпрограммы за счет бюджетных средств.