Школу № 2 имени Дагаева капитально отремонтировали в Лосино-Петровском. Она откроется 1 сентября.

Как рассказали в областном Минобразования, в школе провели масштабную модернизацию. В учреждении создали современные условия для обучения детей.

На территории разместили новое спортивное ядро, где ученики смогут заниматься физкультурой. Там также будут проводить внеклассные мероприятия.

«Обновленная инфраструктура призвана сделать занятия спортом более комфортными и повысить интерес учащихся к физической активности», — подчеркнули в министерстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии математических классов в школах региона. Их запустят более чем в 700 учреждениях.