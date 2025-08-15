Математические классы откроют в 720 школах Подмосковья 1 сентября

Специализированные математические классы начнут работать в Подмосковье с 1 сентября. Проект, инициированный губернатором Андреем Воробьевым, охватит 721 школу региона.

Набор учеников в первый, пятый, седьмой и 10-й класс уже завершился. Школьники, которые начали углубленное изучение математики в прошлом году в пилотных классах, продолжат обучение. Проект «Матклассы Подмосковья» рассчитан на более чем 50 тысяч детей.

Для учащихся также организуют дополнительные занятия.

Преподавать в математических классах будут педагоги, прошедшие специальную подготовку и добровольную сертификацию.

«Наш мир меняется, и приоритетным направлением научно-технологического развития страны является обеспечение инженерными кадрами. Мы продолжаем работу по повышению качества массового математического образования в школах Подмосковья», — отметила первый заместитель министра образования региона Анна Гребцова.

В рамках проекта на базе областного Технолицея имени В. И. Долгих создали центр математического образования «Вектор». Также для удобства мониторинга был создан реестр всех математических классов Московской области.

