Школу № 16 в Подольске капитально отремонтируют к 2026 году

К 2026 году в городском округе Подольск реконструируют школу № 16 на Народной улице. Там таже увеличат количество учащихся до тысячи человек.

По словам главы городского округа Подольск Григория Артамонова, к учебному заведению планируют возвести пристройку площадью 9000 квадратных метров.

«Это будет комплекс из трех корпусов переменной этажности. В образовательном учреждении смогут учиться более одной тысячи ребят. Сейчас школа рассчитана лишь на 500 учащихся», — пояснил он.

В учебном заведении обустроят библиотеку с читальным залом и IT-зоной, оборудуют актовый зал, столовую, пищеблок полного цикла, спортивный зал и учебные мастерские. Стеклянный переход соединит новый корпус с основным зданием школы.

Реконструкцию образовательного учреждения выполнят благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».