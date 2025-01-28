Школу № 15 в Подольске капитально отремонтируют к августу
Среднюю школу № 15 имени Владимира Сабанеева капитально отремонтируют в Подольске. Работы планируют завершить к августу.
Как рассказали в региональном Минстрое, сейчас в школе приступили к отделке. На объекте трудятся 17 специалистов.
В школе обновят фасад, заменят коммуникации, радиаторы, сантехнику, окна и двери. Там установят новую входную группу и мебель, а на территории проведут благоустройство.
Работы проводят по региональной программе за счет бюджетных средств.
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