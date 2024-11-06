Школу № 14 в Коломне капитально отремонтируют в 2025 году

Школу № 14 капитально отремонтируют на улице Шилова в Коломне к августу 2025 года. Там заменят коммуникации, обновят фасад, окна, двери и проведут благоустройство.

Ремонт школы проведут по госпрограмме за счет бюджетных средств. В региональном Минстрое отметили, что подрядчик уже вышел на объект и начал демонтажные работы.

Общая площадь здания превышает три тысячи квадратных метров. В ходе ремонта там обновят фасад, коммуникации, радиаторы, сантехнику, окна и двери. В помещениях проведут отделку, модернизируют пищеблок, а также благоустроят территорию.

Кроме того, в школе появится новая мебель.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал об открытии в регионе 40 отремонтированных и 39 новых школ. Он добавил, что в этом году свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч — первоклассники.