Школу № 14 отремонтируют в Коломне

Глава Коломны Александр Гречищев проверил ход работ по капитальному ремонту учебного корпуса школы № 14 на улице Зайцева. Обновление здания ведется при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева по региональной программе модернизации социальной инфраструктуры национального проекта «Молодежь и дети».

Площадь двухэтажного здания, где идет реконструкция, составляет 2168 квадратных метров. Внутри корпуса полностью завершен демонтаж старых конструкций. После капремонта в здании поменяется планировка. Появятся отдельные раздевалки и душевые для мальчиков и девочек и специальные помещения для уроков технологии. Подрядчику предстоит полностью обновить фасад и кровлю, заменить все инженерные коммуникации и сантехнику. Помимо этого школу оснастят современными системами видеонаблюдения и противопожарной безопасности.

«В Коломне за последние пять лет появилось шесть новых корпусов детских садов и школ, а еще шесть учреждений образования капитально отремонтировали. И эта работа не останавливается», — отметил Александр Гречищев.

Несмотря на глобальную перепланировку исторический облик здания, являющегося частью архитектурного ансамбля старой Коломны, будет сохранен. Завершить все работы по капитальному ремонту корпуса школы планируется к 1 сентября 2026 года.