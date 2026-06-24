Школу № 1 откроют после капитального ремонта в Королеве к 1 сентября

Капитальный ремонт школы № 1 на улице Октябрьской выходит на завершающий этап. В здании продолжаются пусконаладочные работы инженерных и слаботочных систем, а также завершается оснащение классов мебелью и оборудованием.

Внутри образовательного учреждения рабочие приводят в порядок все основные системы, проверяют их работу и готовят объект к приему учеников. Одновременно завершается установка мебели, учебных и вспомогательных элементов в кабинетах и общих пространствах. Здание постепенно приводят к полной готовности перед открытием.

Интерьеры школы дополнили художественные рельефные панно, созданные выпускниками Московского художественного института имени В. И. Сурикова. Композиции посвящены истории освоения космоса и включают образы Константина Циолковского, Алексея Леонова, а также сюжеты лунной программы и запуска комплекса «Энергия» с кораблем «Буран».

Образовательное пространство школы полностью обновили с учетом современных требований. В каждом классе установили интерактивные доски, которые будут использоваться в учебном процессе. В здании также появился информационно-библиотечный центр с доступом к цифровым ресурсам и площадки для проектной работы. В школе возобновят работу «Кванториума», а также откроют новое направление, связанное с ракетостроением.

В рамках программы развития образования в регионе ранее уже выполнили ремонт фасада и крыши, а также благоустроили прилегающую территорию. Работы ведут по региональной программе «Образование Подмосковья» и Народной программе партии «Единая Россия». Открытие обновленной школы планируют к началу учебного года.

«Мы выходим на финальную стадию. Основное оборудование установлено, системы проходят проверку. Школа полностью готовится к приему учеников в новом учебном формате», — рассказал представитель подрядной организации.