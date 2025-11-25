Школу № 1 капитально отремонтируют в Королеве

Обновление основного здания образовательного учреждения полным ходом продолжается на Октябрьской улице наукограда. Работы выполняют в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета Подмосковья.

Специалисты уже демонтировали все старые конструкции и инженерно-технические коммуникации, а также полностью очистили здание от строительного мусора. Сейчас в трехэтажном здании общей площадью более 5,7 тысячи квадратных метров возводят новые перегородки классов, устанавливают систему центрального отопления и выполняют необходимые сантехнические работы. В ближайшее время рабочие приступят к стяжке полов.

На объекте трудятся около 32 человек. Построенное в 1986 году здание школы № 1 после капитального ремонта получит современное оснащение и станет комфортным для учеников и педагогов.

Открытие обновленного образовательного учреждения запланировано на осень 2026 года.