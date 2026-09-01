Школу «Наши традиции» открыли после капремонта в Воскресенске

В поселке Хорлово Воскресенска после капитального ремонта открылась школа «Наши традиции». В обновленном здании будут учиться 377 учащихся, среди которых 23 первоклассника.

Ремонт проводился по народной программе «Единой России». Школа полностью соответствует современным требованиям к организации образовательного процесса. В учреждении созданы комфортные и безопасные условия для обучения, включая защиту информационной среды.

«Благодарю за поддержку губернатора Московской области Андрея Воробьева. Желаю ребятам увлекательного пути в мире знаний, верных друзей и новых открытий. Пусть обновленные классы и современное оснащение помогут в достижении поставленных целей. С праздником, с Днем знаний! Успехов и новых свершений в предстоящем учебном году!» — подчеркнул глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.