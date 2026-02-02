Школу «Наши традиции» капитально отремонтируют в Воскресенске

Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

Реконструкция затронет все системы здания, внутренние помещения и прилегающую территорию. На время работ школьники будут учиться в соседних образовательных учреждениях.

В ходе капитального ремонта планируют укрепить фундамент, стены и крышу, отремонтировать фасад, а также заменить окна и двери. Внутри помещений приведут в порядок стены, полы и потолки.

Особое внимание уделят модернизации инженерных систем: отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения и электроснабжения. Их оснастят энергоэффективным оборудованием. Также в здании установят современные системы безопасности, включая видеонаблюдение, пожарную и охранную сигнализацию, контроль доступа и оповещения.

Благоустроят и территорию вокруг школы: обновят тротуары, проезды, парковки и проведут озеленение. Помимо этого, учебное заведение получит новое оснащение — учебное, технологическое, медицинское, спортивное и кухонное.

Председатель местного Совета депутатов Сергей Матвиенко, посетивший школу для проверки хода работ, отметил, что главная задача — обеспечить современные и комфортные условия для обучения детей. Каждый этап работ находится на контроле.

На период реконструкции ученики временно занимаются в детском саду «Лесная сказка» и Хорловской школе-интернате. Учебный процесс организован в две смены. Завершить все работы планируют в сентябре 2026 года.