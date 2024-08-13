Школу «Наши традиции» и детсад «Колокольчик» отремонтировали в Воскресенске

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Учебные заведения в Воскресенске готовятся к новому учебному году. Так, ремонты прошли в школе «Наши традиции» в рабочем поселке Фосфоритный и в детском саду «Колокольчик» в селе Косяково.

В общеобразовательной школе «Наши традиции» сейчас продолжается замена деревянных окон на ПВХ. Эти работы обеспечат комфортные условия для детей и педагогов.

В детском саду «Колокольчик» на Юбилейной улице в селе Косяково в порядок привели уличные веранды. Учреждение работает при гимназии № 1. Теперь ребята смогут безопасно гулять, а педагоги — проводить занятия на свежем воздухе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к началу учебного года в регионе откроют 39 новых школ.

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