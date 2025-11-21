Школу на Аннинской улице в Красногорске достроят к концу года

Школу на 550 мест построят неподалеку от улицы Аннинской в Красногорске к концу этого года. Там обустроят просторные и светлые кабинеты, столовую, спортивный зал и другие помещения.

Площадь трехэтажного здания превысит 11 тысяч квадратных метров. Там обустроят современные учебные классы, медкабинет, спортзал и столовую. Пространство будет разделено на учебные зоны для младших школьников и подростков.

Каждый уровень здания будет отведен под определенные цели. Так, на первом этаже будет столовая и медкабинет, второй предназначен для творческих занятий, а трех — для изучения наук. При этом вся постройка будет адаптирована под удобство инвалидов: там будут пандусы, лифты и широкие дверные проемы.

В классах установят новейшее оборудование, а библиотеку оснастят мультимедийными устройствами.

«Это образовательное учреждение станет важным элементом инфраструктуры Красногорска, способствующим развитию города и повышению общего уровня школьного образования. Внедрение передовых технологий в обучение и создание комфортных условий сделает новую школу привлекательным центром притяжения талантливых молодых людей», — отметили в стройнадзоре Подмосковья.