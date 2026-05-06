Школу на 825 мест откроют в Королеве в 2026 году

В микрорайоне Первомайский завершается строительство школы на 825 учеников. Объект готовится к открытию и примет детей уже в сентябре этого года.

Здание находится на завершающем этапе. Строители закончили основные работы, смонтировали инженерные системы и запустили индивидуальный тепловой пункт. Фасады и кровля полностью готовы.

Внутри продолжается подготовка помещений к эксплуатации. Рабочие устанавливают навигацию, расставляют мебель и проводят уборку. В столовой уже смонтировано все необходимое оборудование.

Будущую школу осмотрели родители учеников вместе с депутатом Московской областной Думы Сергеем Керселяном, педагогами и представителем застройщика. Участники встречи обсудили сроки ввода здания, качество отделки и оснащение классов.

«Объект имеет большое значение для жителей района. Ход строительства находится на личном контроле, важно обеспечить качество и соблюдение сроков», — отметил Сергей Керселян.

Прилегающая территория площадью более 15 тысяч квадратных метров уже приведена в порядок. Здесь обустроены спортивные и игровые зоны, высажен газон. Жителям будут доступны площадки для волейбола, баскетбола и занятий легкой атлетикой.

Школа рассчитана на 825 мест. В здании предусмотрены 33 учебных класса, столовая, медицинский блок, два спортивных зала, актовый зал, библиотечно-информационный центр и мастерские для трудового обучения.

Учебное заведение будет работать как школа № 2 имени М. Ф. Тихонова. Первые ученики начнут занятия в новом здании в сентябре.