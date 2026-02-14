Школу на 600 мест в ЖК «Пироговская Ривьера» откроют в Мытищах в 2026 году

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая совместно с депутатским корпусом проинспектировала ход строительства школы в жилом комплексе «Пироговская Ривьера». Образовательное учреждение будет иметь переменную этажность — 3 и 4 этажа — и рассчитано на 600 мест.

Как отметила Юлия Купецкая, в новой школе разместятся учебные классы, компьютерные кабинеты, а также спортивные и актовый залы. Прилегающая территория будет благоустроена по современным стандартам. Здесь появятся спортивное ядро и игровые площадки для учеников.

В настоящее время на объекте продолжается отделка фасада. Установлены оконные витражи, ведется утепление их примыканий. Внутри здания уже запущено тепло по блокам, проводится чистовая отделка помещений и монтаж инженерных коммуникаций.

Образовательное учреждение возводится в рамках Народной программы партии «Единая Россия». Открыть новую школу в жилом комплексе «Пироговская Ривьера» планируется в 2026 году.