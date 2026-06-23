Школу на 1675 мест откроют в Ленинском округе к 1 сентября

В Ленинском городском округе завершили строительство школы на 1675 мест в жилом комплексе «Первый квартал». Площадь здания превышает 27 тысяч квадратных метров.

Новое образовательное учреждение построили в одном из активно развивающихся жилых районов округа. Здание уже полностью готово к приему учеников, завершаются работы по благоустройству спортивной зоны и прилегающей территории. Внутри установлено современное оборудование, а учебные классы оснащены интерактивными системами.

Особое внимание уделили структуре пространства. Левое крыло отведено под начальную школу, что позволяет разделить потоки учащихся разных возрастов. На первом этаже расположена библиотека с выходом во внутренний двор, на втором — спортивные залы и помещения для творческих занятий. Третий и четвертый этажи заняли амфитеатр на 600 мест и зоны для работы и отдыха педагогов.

В школе планируют развивать инженерное и IT-направления. Совместно с госкорпорацией «Росатом» здесь откроют инженерные классы, а при участии «Сбера» заработают три класса по программе «Школа 21» с углубленным изучением программирования и технологий искусственного интеллекта.

«Открытие этой школы станет одним из ключевых событий в системе образования не только нашего округа, но и всего Подмосковья. Совместно с Росатомом здесь будут созданы инженерные классы, которые помогут ребятам готовиться к поступлению в вузы и в дальнейшем строить карьеру в высокотехнологичной компании. Также вместе со Сбером откроются три класса по программе „Школа 21“ с углубленным изучением программирования и искусственного интеллекта», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Объект уже получил заключение о соответствии, готовится разрешение на ввод в эксплуатацию.

В администрации округа уточнили, что школа примет учеников уже с 1 сентября. В перспективе до конца 2026 года в Ленинском округе планируют открыть еще две новые школы.