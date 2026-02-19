Школу на 1650 мест построят в микрорайоне Зенино в Люберцах

Крупнейшее образовательное учреждение Люберец откроет двери для учеников в 2027 году. Школу на 1650 мест возводят в микрорайоне Зенино.

Глава муниципалитета Владимир Волков рассказал жителям о ходе строительства во время встречи в формате выездной администрации. Она прошла 17 февраля в школе № 28 на улице Вертолетной. Микрорайон развивается активно, и при поддержке губернатора Андрея Воробьева здесь уже реализовали несколько значимых проектов.

«Завершили строительство моста и благоустройство парка „Дружба“. Открыли культурно-досуговый центр с таким же названием. Строим самую большую школу округа — на 1650 мест, ее откроем в 2027 году, а также Центр общественной безопасности и ФОК с бассейном», — отметил Владимир Волков.

Жители во время встречи задавали вопросы сезонного характера. Людей волновала уборка снега во дворах и на дорогах, содержание жилого фонда и другие темы. Управляющие компании взяли все обращения в работу.