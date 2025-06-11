Школу на 1650 мест откроют в микрорайоне Зенино в Люберцах в 2026 году

Глава городского округа Владимир Волков проверил ход работ по возведению нового образовательного учреждения. Строительная готовность объекта на улице Озерная в микрорайоне Зенино составляет 53%.

На стройплощадке трудятся более 75 человек. Все работы выполняются согласно графику. Сейчас специалисты заканчивают монолитные работы и прокладку внутренних инженерных коммуникаций, занимаются отделкой помещений и монтажом сетей внутри здания, а также приступили к благоустройству прилегающей территории.

В здании разместятся учебные классы, просторный актовый зал на 714 мест, лингафонные кабинеты, четыре спортивных зала, столовая, мастерские и медиатека. Открытие школы запланировано на 1 сентября 2026 года.

«Современное образовательное пространство, без сомнений, станет новой точкой притяжения для юных люберчан», — отметил Владимир Волков.

Напомним, в 2025 году в муниципалитете должны ввести в эксплуатацию 16 социальных объектов. Среди них — строящиеся школа, четыре детских сада, воспитательно-образовательный комплекс и две поликлиники. Планируют также закончить капитальный ремонт семи объектов и реконструкцию стадиона «Торпедо».