Школу на 1375 учеников откроют в Голубом под Солнечногорском ко Дню знаний

В деревне Голубое под Солнечногорском 1 сентября примет учеников самая большая школа на 1375 детей. Объекту выдали разрешение на ввод в эксплуатацию.

«Программа по улучшению социальной инфраструктуры Солнечногорска — масштабная, и я благодарю региональное правительство и лично губернатора Андрея Воробьева за поддержку нашего округа! Нам важно продолжать создавать комфортные условия для воспитания и обучения юных жителей. С открытием самой большой школы в Голубом будет закрыт вопрос с нехваткой мест в учебных учреждениях в данном территориальном управлении», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Концерн «Крост» возвел четырехэтажное здание за год благодаря применению системы индустриальных технологий высокоскоростного строительства.

В здании площадью 28,3 тысячи квадратных метров обустроили учебные классы, игровые группы продленного дня, три спортивных зала, актовый зал на 400 человек и два читальных зала, а также ИТ-зону и столовую на 696 мест.

Прилегающую территорию облагородили, оборудовали стадион, спортивные площадки, дорожки и ограждения.

Заведение построили в рамках президентского проекта «Образование».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что рекордное количество учеников пойдут в школы региона в сентябре.

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