Школу на 1320 мест в Балашихе планируют открыть в 2025 году

Школу на 1320 мест, которая сейчас строится в жилом комплексе «Героев» в Балашихе, рассчитывают открыть в следующем году. На сегодняшний день здание готово на 70%.

Сейчас на объекте идут работы по обустройству кровли, отделке, внутренней инженерной системе и благоустройству территории. Школа будет состоять из четырех этажей и рассчитана на 55 классов. Младший и старший корпуса расположатся на разных этажах. На территории новой школы появится стадион, зона отдыха и учебно-опытная зона.

Строительство школы ведется по инвестиционной программе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 24 новых школ и 10 детских садов к сентябрю. Еще более 60 образовательных учреждений заработают после капитального ремонта.

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