Школу в ЖК «Люберцы парк» откроют к сентябрю

Школу на 1170 мест построили в жилом комплексе «Люберцы парк» в Подмосковье. Там обустроили учебные классы, лаборантские, мастерские и многое другое.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, на территории жилого комплекса уже возвели детскую поликлинику на 155 посещений в смену и два детских сада на 570 мест.

В трехэтажной школе площадью 15,1 тысячи квадратных метров обустроили учебные классы, лаборантские, мастерские, большую столовую, актовый и спортивный залы и другие помещения.

«Для школьных выступлений и мероприятий предусмотрен большой актовый зал, а для занятий спортом физкультурный зал. В здании также имеются медицинский блок, библиотека и помещения рекреации. Первый звонок здесь прозвучит уже в сентябре», — отметили в ведомстве.

На первых этажах домов ЖК открыли магазины, кафе и другие полезные сервисы. Во дворах установили детские и спортивные площадки.

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