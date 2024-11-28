Школу на 1100 мест в мытищинской деревне Сухарево построят к концу года

Сейчас строители монтируют фасад и закончат его в течение двух недель. Внутри уже укладывают линолеум, устанавливают двери, готовят потолки и стены к финишному покрытию. Технику для пищеблока и мебель уже завезли.

Полностью завершили благоустройство двора школы. Спортплощадку планируют включить в губернаторскую программу «Открытый стадион». Ее смогут посещать и жители близлежащих домов.

Сейчас на объекте работают свыше 300 человек и девять строительных машин.

Школу возводят благодаря проекту президента «Образование» в рамках подмосковной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Она снизит нагрузку на образовательное учреждение в селе Марфино, часть учеников перейдут учиться сюда.

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