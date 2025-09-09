Школу на 1100 мест построят в ЖК «Новые Островцы» в Люберцах

Открыть объект планируют 1 сентября 2026 года.

«Запрос на школу рядом с домом в микрорайоне очень высокий, и по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках государственной программы ведется возведение объекта. Строители завершают устройство монолитного железобетонного каркаса, выполняют кладку наружных и внутренних стен», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

В здании площадью более 12 тысяч квадратных метров обустроят блок начальной школы на 400 человек, блок для основной и старшей школы на 700 учеников, а также спортивные залы, мастерские, актовый зал с эстрадой и артистическими помещениями, библиотеку и обеденный зал на 550 мест с раздаточной.

На пришкольной территории построят стадион, игровые площадки и место проведения мероприятий.