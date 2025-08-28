Школу на 1100 мест построили в ЖК «Мытищи-парк»

Депутат Московской областной Думы Денис Перепелицын совместно с руководителем фракции «Единая Россия» Юрием Гончаруком и представителями профильных ведомств проверили готовность школы в ЖК «Мытищи-парк» к учебному году. Новое заведение, рассчитанное на 1100 учеников, призвано обеспечить комфортные и современные условия для воспитанников, учителей и руководящего состава.

Денис Перепелицын отметил, что строительство таких объектов — ключевой шаг в развитии социальной инфраструктуры округа. Делегация оценила не только качество работ, но и полноту оснащения учебных помещений.

«Хорошая новость: объект полностью готов! 18 августа уже получено официальное разрешение на ввод школы в эксплуатацию. Это значит, что 1 сентября двери для учеников откроются вовремя», — сообщил Денис Перепелицын.

Внутри оборудовали учебные зоны, творческие и технологические мастерские, большую библиотеку, психологический центр, группы продленного дня для младших школьников, современные спортзалы и музыкальный зал. На территории провели озеленение, установили игровые комплексы для младших школьников и велопарковку.

«Эта школа — яркий пример того, как выполняются поручения президента и народная программа „Единой России“ по созданию современных условий для обучения наших детей», — сказал Денис Перепелицын.

Юрий Гончарук добавил, что ввод такой школы в эксплуатацию значительно разгрузит образовательную инфраструктуру города и повысит качество обучения.