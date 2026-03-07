Школу на 1100 мест откроют в сентябре в микрорайоне Новые Островцы в Люберцах

Менее чем через полгода порог новой школы в микрорайоне «Новые Островцы» переступят педагоги и ученики: образовательное учреждение на 1100 мест готовится к открытию 1 сентября. Масштабный проект реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети», и сейчас строители уже завершают отделку фасада.

На стройплощадке кипит работа: специалисты завершают фасадные работы, параллельно ведется прокладка наружных сетей, внутренняя отделка помещений и монтаж инженерных коммуникаций. Как отметил начальник участка строительства школы Ранис Ганиев, работы идут с опережением графика, чтобы сдать объект на год раньше запланированного срока. По словам Ганиева, опережать график удается благодаря увеличению количества рабочих и поддержке со стороны администрации округа.

Площадь здания составит более 12,5 тысяч квадратных метров. Всего в новом учебном заведении будет оборудовано 54 класса: как универсальные, так и специализированные. Проектом предусмотрено разделение на функциональные блоки: 400 мест выделят для начальных классов, а 700 учеников смогут принять основная и старшая школа. Для развития детей здесь откроют читальный зал с IT-зоной, классы робототехники, кабинеты для творчества и музыки, два спортивных и актовый залы, а также столовую.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков подчеркнул, что жители микрорайона давно мечтали о новой школе, и проект стартовал при поддержке губернатора Андрея Воробьева. Волков отметил, что школа будет не только современной, но и максимально функциональной: здесь обустроят большой и средний спортзалы, а также открытый стадион по губернаторской программе.

Особое внимание уделят и прилегающей территории: здесь появятся площадки для волейбола и баскетбола, беговые дорожки с резиновым покрытием, а также зоны для отдыха. В свободное от занятий время всей этой инфраструктурой смогут пользоваться жители микрорайона «Новые Островцы».