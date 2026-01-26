Школу креативных индустрий откроют 1 сентября 2026 года в Дубне

Подготовка к открытию учреждения началась в наукограде в рамках реализации федерального проекта «Развитие искусства и творчества». Два новых направления — «Дизайн» и «Фото- и видеопроизводство» — будут организованы на базе Дубненской детской школы искусств.

Глава Дубны Максим Тихомиров отметил, что здание школы искусств в прошлом году капитально отремонтировали, что позволило не только поднять на новый уровень качество проводимых занятий, но и открыть новые учебные направления.

Для занятий выделены несколько отремонтированных аудиторий на третьем этаже школы искусств. Уже составлены сметы на закупку самого современного оборудования и программного обеспечения. Для Школы креативных индустрий планируют приобрести квадрокоптер, видеокамеру, экшн-камеру, пять цифровых фотоаппаратов, два десятка планшетов, персональные компьютеры, мониторы, 3D-принтер, лазерный гравировальный станок и множество дополнительных технических приспособлений.

В настоящее время производится подбор педагогов — специалистов в области графического дизайна, фотосьемки, видеооператоров. Занятия в Школе креативных индустрий начнутся 1 сентября 2026 года.