Школу искусств в Люберцах капитально ремонтируют к сентябрю 2025 года

«Стартовал капитальный ремонт Детской школы искусств № 1 на улице Кирова в Люберцах. Здание построено в 1938 году. При поддержке губернатора Андрея Воробьева объект вошел в госпрограмму Московской области „Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры“. Сейчас строители ведут демонтажные работы», — отметил Волков.

Отметим, работы выполнят в три этапа. Подрядчик ООО «Региональная строительная производственная компания» обследовал здание, провел инженерные изыскания и представил заключение о техническом состоянии. На данный момент разрабатывается проектная документация.

Детскую школу искусств № 1 планируют открыть в сентябре 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о льготах для педагогов в регионе.

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