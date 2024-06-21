Школу-интернат для детей с ОВЗ отремонтируют в Павловском Посаде к сентябрю

Капитальный ремонт школы-интерната на улице Тимирязева продолжается в Павловском Посаде. На данный момент готовность объекта достигла 50%, сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

«Рабочие ведут кровельные работы, монтаж системы вентиляции и отопления, устройство бетонного основания под полы, стяжку пола, штукатурку стен, электромонтажные работы», — отметили в ведомстве.

В школе-интернате обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Ожидается, что обновленное здание примет ребят уже 1 сентября 2024 года.

Согласно плану, в образовательном учреждении обновят фасад, заменят кровлю и входные группы, благоустроят внутренние помещения, а также установят новые окна и двери. Помимо этого, в школу поставят современное оборудование и мебель.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 24 новых школ и 10 детских садов к сентябрю. Еще более 60 образовательных учреждений заработают после капитального ремонта.

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