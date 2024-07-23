Школу-интернат для детей с ОВЗ отремонтируют в Луховицах в 2025 году

Фото: Минстрой МО

Тендер на выполнение капитального ремонта Белоомутской школы-интерната для детей с ОВЗ подвели в Луховицах. Работы выполнит компания «Основание».

В Минстрое Подмосковья сообщили, что по итогам конкурса заключен контракт на проведение комплекса работ. Подрядчику предстоит капитально отремонтировать здание интерната в поселке Белоомут. Здесь нужно обновить кровлю, фасад и входные группы, заменить инженерные сети, сантехнику, окна и двери. Внутри школы потребуется выполнить чистовую отделку, а во дворе — благоустройство.

Ремонт нужно выполнить к 1 сентября 2025 года.

Большой образовательный комплекс «Полет» на берегу Москвы-реки достраивают в красногорском микрорайоне Павшинская Пойма. Школу и детский сад возводят с большим опережением по срокам и откроют на год раньше намеченного, о чем сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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