Сегодня 15:42 «Откроем на год раньше». Воробьев — о новом образовательном комплексе «Полет» в Павшинской Пойме Андрей Воробьев: центр «Полет» в Красногорске откроют досрочно 0 0 0 Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов Подмосковье

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Большой образовательный комплекс «Полет» на берегу Москвы-реки достраивают в красногорском микрорайоне Павшинская Пойма. Школу и детский сад возводят с большим опережением по срокам и откроют на год раньше намеченного, о чем сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Середина лета, в самом разгаре подготовка всех наших школ к новому учебному году. Это и ремонт, и строительство новых объектов, которые мы должны открыть 1 сентября. Один из самых крупных образовательных комплексов возводим в Павшинской Пойме. Откроем его на год раньше, чем планировали, уже этой осенью», — сказал Андрей Воробьев. Старт строительству «Полета» дали два года назад, а открыть комплекс изначально планировали в 2025 году. Но работы ведутся со значительным опережением графика — уже сегодня строительная готовность нового образовательного учреждения составляет 90%.

Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

«Формируется команда педагогов школы — из 111 учителей подобрали уже 96. Среди них кандидаты наук, мастера спорта, наставники 100-балльников по математике, русскому языку, истории, финалисты региональных этапов конкурса „Учитель года“. Набор специалистов продолжаем», — добавил губернатор. Сейчас в здании завершаются отделка и расстановка мебели, а во дворе — благоустройство.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

«Объект очень интересный. Здесь использованы самые эффективные технологии, самые современные материалы. Мы постарались сделать фасады максимально красивыми, а также выделить визуально центральный блок школы и блок детского сада», — рассказал автор проекта воспитательно-образовательного комплекса «Полет» Александр Игнатов. Интересно, что спортивная инфраструктура «Полета» станет доступна всем жителям Павшинской Поймы в рамках программы «Открытый стадион». Это площадки для баскетбола и волейбола, уличные тренажеры, беговая дорожка.

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«У нас великолепные лаборатории биологии, химии и физики, четыре кабинета информатики, которые оборудованы современной техникой. Практически сформирована команда педагогов школы. Это профессионалы из разных регионов страны, в том числе Москвы, Рязанской, Калужской, Астраханской областей и Краснодарского края», — рассказала директор воспитательно-образовательного комплекса «Полет» Светлана Дудкина.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В начале августа центр «Полет» проведет онлайн-отбор учеников в математический класс. Желающим глубже изучать этот предмет предложат выполнить задания, разработанные педагогами подмосковного Физтех-лицея имени Капицы. Заявки на тестирование уже подали более 700 человек. Гуманитарии смогут поступить в классы с углубленным изучением английского языка, тестирование также пройдет в августе. В сентябре в Подмосковье планируется открыть 39 новых школ и 27 детских садов. Самые крупные и долгожданные образовательные учреждения начнут работать в Лобне, Котельниках, Ленинском округе и Балашихе. Еще 39 школ и 18 детских садов откроются после капитального ремонта. Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».