Школу и детский сад в поселке Октябрьском построят к 2027 году

Образовательный комплекс в поселке Октябрьском построят к 2027 году. В его состав войдет школа на 1,5 тысячи учеников и детский сад.

На стройплощадке уже завершили фундаментные работы, рассказал глава регионального Минстроя Александр Туровский.

«На площадке задействовано 69 рабочих и семь единиц техники. Ведется бетонирование стен цоколя и первого этажа здания, вынос инженерных сетей. Работы в графике», — уточнил министр.

В состав комплекса войдут школа на 1,5 тысячи мест и детский сад на 200 воспитанников. Площадь объекта превысит 22 тысячи квадратных метров. Внутри обустроят мастерские, актовый и спортивный залы, пищеблок, библиотечный центр и многое другое.

На территории будут места занятий спортом и отдыха, а также игровые и прогулочные зоны.

Работы ведут по госпрограмме за счет бюджетных средств.